W sklepach drożyzna, a w hurcie ceny spadają. "Widać oznaki kryzysu"

Ze względu na wysoką podaż bardzo tanie są także śliwki, które wyceniane są w granicach od 0,75 do 2,5 zł za kg. Stabilnie utrzymuje się cena i dostępność borówki wysokiej. W zależności od standardu konfekcjonowania trzeba za nią zapłacić od 12 do 22 zł za kg. Z owoców drogie są maliny, których cena dochodzi nawet do 30 zł za kg. Co ciekawe, brakuje bananów. - Ich cena podskoczyła do 6,2 zł za kg - informuje ekspert.