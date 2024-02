W te dni najczęściej dochodzi do wypadków. Oto dane

Jak wynika z danych przekazanych do Ośrodka Informacji UFG, w 2023 roku poszkodowani zgłosili do ubezpieczycieli ponad 1,76 mln szkód z polis komunikacyjnych OC i AC. Ich łączna wartość wyniosła prawie 16,6 miliardów złotych. Według oficjalnych danych do zdarzeń skutkujących wypłatą odszkodowań z OC sprawcy najczęściej dochodziło w piątki.