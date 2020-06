Wakacje 2020. Ceny rosną i ani myślą hamować. Przygotuj się na kosztowne wczasy

Wakacje 2020. Postępująca inflacja i polityka biur podróży

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wakacje 2020 roku nie będą czasem, gdy ceny zagranicznych wycieczek wyraźnie zdrożeją. Nie można jednak liczyć na korzystne upusty, ponieważ złoty słabnie w stosunku do euro i dolara. Ponadto branża turystyczna sama o sobie mówi, że liże rany. Alternatywą stają się oferty last minute, na które jednak trzeba będzie czekać niemal do ostatniej chwili przed terminem wyjazdu.