Wakacje 2020. Których kierunków należy unikać za wszelką cenę?

Wakacje we Włoszech - podobnie jak w Hiszpanii - mogą okazać się stosunkowo ryzykowne. Kraj ten jest jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię państw na świecie, a koronawirus spowodował tam już śmierć blisko 35 tys. osób. Władze Włoch zapewniają co prawda, że od kilku tygodni sytuacja jest pod kontrolą, jednak ciągle odnotowywane są nowe przypadki zachorowań.

Wakacje 2020. Gdzie będzie w miarę bezpiecznie?

Krajem, w którym od początku pandemia przebiegała dosyć łagodnie jest Grecja. W sumie odnotowano tam 4193 przypadków zakażeń i 202 ofiar śmiertelnych, co oznacza 400 zachorowań na milion mieszkańców. Innymi państwami ze stosunkowo niską liczbą zachorowań są m.in. Bułgaria czy Chorwacja.

Przypomnijmy, że w wakacje 2020 roku nie polecimy samolotem do Czarnogóry i Luksemburgu. Oba kraje wypadły z opublikowanej przez polski rząd listy "bezpiecznych destynacji". Poprzednie rozporządzenie obowiązywało do 28 lipca. Nowe będzie ważne przez kolejne 2 tygodnie. Zezwolono natomiast na loty do 10 innych państw.