Wakacje 2020. Tylko co piąte kąpielisko w Polsce z doskonałą jakością wody

W minionym sezonie powstało w Polsce 130 nowych kąpielisk. To największy przyrost w całej UE, gdzie przybyło łącznie 306.

W sumie mamy więc 606 kąpielisk, z czego 130 doskonałej jakości. A co z pozostałymi?

Aż 419 nie jest sklasyfikowanych pod względem jakości. Są to albo nowe kąpieliska, albo nie mają wystarczającej liczby próbek z innych powodów.

Wakacje 2020. Obozy i kolonie się odbędą. Organizatorzy szykują się do sezonu. Obejrzyj wideo:

Raportem objęto ponad 22,2 tys. kąpielisk w Unii Europejskiej oraz Albanii i Szwajcarii. Aż 84,6 proc. z nich posiadało wodę doskonałej jakości. Prym w tym zakresie wiodły: Cypr, Austria, Malta, Grecja i Chorwacja (95 proc. kąpielisk w tych krajach uzyskało najwyższe oceny). Ponadto w Grecji, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, Rumunii i Słowenii wszystkie oceniane kąpieliska były co najmniej dobrze.

KE podała, że latem 2019 r. rozpoczęto użytkowanie 306 nowych miejsc do kąpieli. 60 proc. z nich jest położonych nad rzekami i jeziorami, gdzie kontrola jakości wody jest znacznie utrudniona. Jakość nowych miejsc do kąpieli jest określana tylko wtedy, gdy dostępna jest wystarczająca liczba próbek wody. Może się to zdarzyć już w pierwszym roku, jeśli częstotliwość monitorowania jest wystarczająco wysoka.