Wakacje kamperem za granicą - o jakich ubezpieczeniach pamiętać?

Miłośnicy caravaningu chętnie odpoczywają nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Znakomicie przygotowane kempingi działają we Włoszech, Chorwacji, Niemczech, a także w Hiszpanii i Francji. Wiele z nich jest otwartych przez cały rok, dzięki czemu wypoczynek na nich jest możliwy nawet w miesiącach zimowych. O jakich ubezpieczeniach pamiętać przed wyjazdem na wakacje kamperem za granicą?

Bezpieczeństwo to podstawa, czyli pamiętaj o ubezpieczeniu turystycznym

Wyjazd na wakacje za granicą wiąże się z koniecznością opłacenia ubezpieczania turystycznego. Jest ono potrzebne przede wszystkim w celu pokrycia kosztów leczenia, ale nie tylko. Kompleksowa polisa jest przeznczona dla turystów, którzy wyjeżdżają na wakacje do innego kraju i decydują się na własny środek transportu. Travel insurance UK obejmuje ochroną zarówno koszty leczenia, jak i pokrywa koszty szkód, które powstały w drodze do wybranego kurortu. Polisa jest przeznaczona dla wszystkich turystów, bez względu na to, w jakim są wieku oraz na jakie schorzenia przewlekłe cierpią. Co ważne, ochrona obowiązuje od pierwszego dnia wyjazdu - zarówno w drodze na miejsce, jak i po dotarciu do kempingu. Brak okresu karencji zmniejsza ryzyko, że do szkody dojdzie zanim polisa zacznie obowiązywać.

Polisa turystyczna może obowiązywać zarówno przez okres 7-14 dni, wyłącznie w trakcie wczasów, jak i umożliwiać kilkukrotne wyjazdy w określonym przedziale czasowym. Długość obowiązywania ochrony powinno się dostosować do własnych potrzeb. Jeśli chce się kilka razy wyjechać na zagraniczne wakacje kamperem, lepiej jest wybrać droższą, lecz dłużej obowiązującą polisę na 3-6 miesięcy lub na jeszcze dłuższy okres.

Ubezpieczenie turystyczne to nie wszystko

Przed wyjazdem na wakacje za granicą, powinno się pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia kampera. W Polsce dostępne są jedynie klasyczne polisy komunikacyjne, które w niewielkim stopniu odpowiadają na potrzeby miłośników caravaningu. Ponadto składka na ubezpieczenie w polskim towarzystwie jest wysoka, przez co większość właścicieli kamperów decyduje się na podstawowy zakres ochrony. Znacznie atrakcyjniejsze ubezpieczenie jest oferowane w Wielkiej Brytanii.

Motorhome insurance jest przeznaczone dla osób, które wyjeżdżają na wakacje w Europie - polisa obowiązuje na całym obszarze Unii Europejskiej przez okres 90 lub 180 dni. Dzięki ubezpieczeniu samochód kempingowy jest objęty ochroną w przypadku różnych uszkodzeń. Odszkodowanie jest wypłacane między innymi, gdy dojdzie do awarii silnika w kamperze, uszkodzenia wyposażenia wnętrza pojazdu lub pęknięcia przedniej szyby.