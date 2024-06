Wakacyjna drożyzna w Warszawie. Tyle chcą za watę cukrową w parku wodnym

- Największe koszty to opłacenie pracowników, przygotowanie i bieżące utrzymanie basenu. Otrzymujemy budżet, w ramach którego funkcjonujemy przez cały rok. Jeżeli przychody będą większe niż wydatki, to one i tak idą do miasta - tłumaczył w rozmowie z WP Finanse Krzysztof Kruk z OSiR Ochota, który nadzoruje basen odkryty na Szczęśliwicach.