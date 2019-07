Wakacyjny rozkład jazdy zmorą mieszkańców. Wrocław częściowo z niego rezygnuje

Mieszkańcy Wrocławia triumfują - prezydent Jacek Sutryk zapowiedział ograniczenie wakacyjnego rozkładu jazdy. Od poniedziałku niektóre autobusy i tramwaje pojadą tak samo, jak w roku szkolnym. Inne miasta na razie zmian nie planują.

Środa, ostatni tydzień czerwca. Kilka minut po godz. 7 rano, jedno z wrocławskich osiedli. Zmierzam na przystanek tramwajowy, by na godz. 8 rano dotrzeć do pracy. Jestem pierwszy dzień po 10-dniowym urlopie.

Zmiany może nie są rewolucyjne, ale w porannym szczycie na ulicach Wrocławia pojawia się średnio o jeden pojazd na godzinę mniej niż w roku szkolnym. Tramwaje, zamiast co 12 jeżdżą, co 15 minut.

Wakacyjny rozkład to nie tylko bolączka wrocławian. Podobnie jest choćby w stolicy. - O 5 rano każde 10 minut ma znaczenie - mówi nam Patryk z Warszawy, który do biura dojeżdża komunikacją miejską. Pracę zaczyna o 6 rano. - Jeśli ludzie mają wybierać autobusy zamiast samochodów, to komunikacja nie może jeździć co 20-30 minut - dodaje.