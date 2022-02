Walka o paczki

Wojciechowski odezwał się w tej sprawie m.in. do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bądź co bądź, w ramach usługi dostarczenia paczki do automatu również przetwarza się dane osobowe. Parlamentarzystę zaniepokoiło zaś, że w praktyce informacje te przetwarzać może i zagraniczny gigant handlowy, i maluteńka polska spółka, w której dochodzi do szeregu przekształceń. Pojawia się zatem pytanie o odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości.