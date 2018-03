Walka z drobnymi złodziejami. Kary mogą być surowsze

Ministerstwo Sprawiedliwości obiecuje rejestr i bardziej surowe kary dla sprawców wykroczeń. Po zmianie prawa drobni złodzieje mają być karani jak za przestępstwo.



Nowa wersja projektu Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadza w kodeksie wykroczeń stałą i niższą niż dziś kwotę progową dla kradzieży. Jak wyjaśnia "Rzeczpopsolita", kradzież towaru o wartości do 400 zł ma być traktowana jako wykroczenie, z kolei powyżej tej kwoty - złodziej odpowie już jak za przestępstwo. Różnica jest ogromna - jeśli czyn zostanie zakwalifikowany jedynie pod kodeks wykroczeń, sprawcy grozi grzywna do 500 zł. Natomiast jesli zostanie zakwalifikowany pod kodeks karny - grozi mu kara do 5 lat więzienia i wpis do Krajowego Rejestru Karnego.