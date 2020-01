Walka ze smogiem. Straż miejska może nas skontrolować. Czas się przyzwyczaić

Strażnicy miejscy mogą wejść nam na posesję i sprawdzić, czym palimy w piecu. Choć wielu się to nie podoba, to już posypały się kary za niewpuszczanie strażników do domu.

Samorządy zaczęły sprawdzać, czym palimy w piecach. Nie wszystkim się to podoba. (PAP, Fot: Andrzej Grygiel)

Ostatnio do takiej sytuacji doszło w Krakowie. Strażnicy miejscy chcieli sprawdzić, czym mieszkaniec krakowskich Dębnik pali w piecu. Jednak mężczyzna nie wpuścił funkcjonariuszy do domu. Miał żądać dokumentu zezwalającego na przeprowadzenie kontroli. Choć mu go pokazano i tak uznał, że nie wpuści funkcjonariuszy. Finał tej historii jest taki, że mężczyzna odpowie przed sądem.

Jak twierdzi rzecznik krakowskiej straży miejskiej, takie sytuacje zdarzają się jednak sporadycznie. - Od jedenastu lat przeprowadzamy tego typu kontrole i o ile na początku zdarzało się, że mieszkańcy nie chcieli wpuszczać strażników na posesję, to w ostatnich latach takie sytuacje praktycznie się już nie zdarzają – wyjaśnia w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik krakowskiej straży miejskiej Marek Anioł.

- To jest kwestia świadomości i odpowiedzialności. Smog jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia, dlatego trzeba z nim walczyć. A same kontrole są jednym z elementów naszych działań – dodaje.

Kiedy strażnik może wejść Najwyraźniej jednak nie wszyscy podzielają taką opinię. Wystarczy przejrzeć komentarze pod naszym tekstem na ten temat. "Psem poszczuję!". "Mój adwokat puściłby ich z torbami". To tylko mały wycinek opinii przeciwników wpuszczania strażników miejskich na swój teren. Czy strażnik może, czy nie może wejść na teren? - To zależy od miejscowości - mówi Wirtualnej Polsce Marek Józefiak, prawnik z Greenpeace. - Prawo zezwala prezydentowi bądź burmistrzowi miasta albo wójtowi gminy wydać upoważnienie służbom miejskim do takich kontroli - wskazuje.

Również Marek Anioł wyjaśnia, że strażnicy miejscy działają na podstawie upoważnień wydanych przez prezydenta Krakowa opartych na przepisach ustawy o ochronie środowiska.

- I tu niejedna osoba będzie zaskoczona. Wiele osób tkwi w mylnym przekonaniu, że palenie w piecu "byle czym" ujdzie im płazem, gdyż strażnik i tak nie będzie mógł wejść do domu i sprawdzić kotłowni bez nakazu rewizji. Nic bardziej mylnego! - mówi Jan Ruszkowski ze Stowarzyszenia Polska Zielona Sieć. - Osoby prowadzące kontrole mają pełne prawo wejść na terem prywatnej posesji, a nawet do domu w celu skontrolowania paleniska. Odmowa lub utrudnianie takiej kontroli - choćby pies biegający po podwórku - może się skończyć bardzo poważnymi konsekwencjami - dodaje.

Rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę, czym może się skończyć niewpuszczenie strażnika, to taniej wychodzi pokazanie mu pieca. - O ile za palenie w piecu nie-tym-czym-się-powinno - czyli niewłaściwym paliwem lub odpadami - grozi mandat karny w wysokości do 500 zł, ewentualnie grzywna sądowa w wysokości 5000 zł, to utrudnianie kontroli jest przestępstwem. Czyli sprawa skończy się w sądzie, który może nałożyć karę nawet 3 lat więzienia (art. 225 Kodeksu karnego) - precyzuje Jan Ruszkowski.

Pierwszy taki wyrok już zapadł. Sąd rejonowy w Krakowie ukarał mężczyznę za palenie w piecu centralnego ogrzewania węglem i drewnem miesiącem ograniczenia wolności i pracami społecznymi.

Warto pamiętać, że strażnicy miejscy mają też wsparcie technologiczne. - Mamy dwa drony. Ale one uzupełniają jedynie nasze działania. Latają w trudno dostępnych miejscach i dokumentują te, które strażnicy powinni sprawdzić – wyjaśnia rzecznik krakowskiej straży miejskiej.