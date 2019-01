Waloryzacja emerytur 2019. Sprawdź, o ile więcej dostaniesz

To już pewne. Od 1 marca emeryci mogą szykować się na podwyżki świadczeń. Najwięcej zyskają najmniej zamożni seniorzy, ale wyższą emeryturę otrzymają również ci bogatsi. Pokazujemy, kto ile zyska już za nieco ponad 2 miesiące.

W tym roku waloryzacja będzie wyglądać nieco inaczej niż do tej pory. Oprócz tradycyjnego wskaźnika zastosowana będzie również waloryzacja kwotowa. To znaczy, że emeryci otrzymają 3,26 proc. podwyżki, ale nie mniej niż 70 zł.

Co to oznacza? Przyjęte przez rząd i podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę zmiany w waloryzacji są dwie: minimalna emerytura będzie wynosić od 1 marca 2019 roku 1100 zł brutto, a nie jak dotychczas 1030 zł. Minimalną otrzymują ci, którzy mogą wylegitymować się 20-letnim (w przypadku kobiet) i 25-letnim (w przypadku mężczyzn) stażem pracy, ale nie uzbierali odpowiednich składek.

Jak zmiany przełożą się na portfele emerytów? Najwięcej na tej zmianie skorzystają oczywiście ci, którzy mają najniższą - zbliżoną do minimalnej - emeryturę. Dla osoby, która dziś ma emeryturę w wysokości 1030 zł brutto, zmiana oznacza 36 zł brutto więcej (około 30 zł na rękę co miesiąc więcej). Dla osoby, która otrzymuje ponad 2 tys. zł, zmiana oznacza zdecydowanie mniejsze korzyści. Na rękę w niektórych wypadkach to tylko kilka złotych więcej. Na przykład ci, którzy mają 2100 zł emerytury brutto, zyskają tylko 1,5 zł brutto. W ciągu roku uzbiera im się kilkanaście złotych więcej niż gdyby żadnych rewolucji nie było.

Nowy sposób waloryzacji dotknie tylko część emerytów i rencistów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że to zmiana dla 60 proc. świadczeniobiorców. Reszta waloryzację przejdzie "po staremu". Do ich emerytury i renty zostanie doliczone wspomniane już 3,26 proc. W tabeli poniżej można sprawdzić, o ile taka waloryzacja podniesie comiesięczne świadczenie brutto i netto.

Powyżej 100 zł brutto zyskają tylko ci, którzy otrzymują co miesiąc emeryturę wyższą niż 3,1 tys. zł. Dopiero od tego pułapu waloryzacja gwarantuje dodatkową "stówkę" do wypłaty. Na rękę to około 80 zł więcej. Im wyższe świadczenie, tym waloryzacja robi większą różnicę. Ci, którzy mają na przykład 4,5 tys. brutto świadczenia, zyskają blisko 120 zł co miesiąc. W skali roku będą mieli do wydania blisko 1,4 tys. zł więcej.