Waloryzacja emerytur 2020. Świadczenia wzrosną, rząd przyjął projekt budżetu

W uchwalonym projekcie budżetu państwa na rok 2020 zapisane zostały m.in. wyższy wskaźnik waloryzacji, czy wyższa minimalna gwarantowana emerytura. Rząd chce również zapewnić trzynastą emeryturę seniorom. Projekt budżetu trafił już do Sejmu.

Do 1200 złotych brutto wzrośnie minimalna gwarantowana emerytura – podaje "Super Experess". To podwyżka o sto złotych w porównaniu z obecnym progiem minimalnym.

Rząd chce, aby przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji wynosił 3,24 proc. Oznacza to, jeżeli ktoś pobiera emeryturę w wysokości 1904 złotych netto, to po uwzględnieniu przyszłorocznej waloryzacji otrzyma 1960,61 złotych netto.

Jednocześnie w projekcie zagwarantowano, że najniższe świadczenia dla seniorów wzrosną o 70 złotych brutto. To za sprawą waloryzacji procentowo-kwotowej, która ma zapewnić, że podwyżka emerytur nie powinna być niższa niż właśnie 70 złotych brutto. Gdyby uwzględnić tylko procent waloryzacji, to najniższe świadczenia emerytalne by wzrosły poniżej tej kwoty.