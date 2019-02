Waloryzacja emerytur niższa niż zakładano. Minimalnie to jednak już 1100 zł

Najbogatsi emeryci mogą czuć się zawiedzeni. Słabe dane z gospodarki, sprawiły, że dostaną mniej pieniędzy niż im wcześniej obiecywano. Straty to nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Policzyliśmy ile dokładnie wyniosą świadczenia.

W styczniu GUS ogłosił, że inflacja emerycka wyniesie 1,8 proc. W poniedziałek poznaliśmy wzrost wynagrodzeń: 5,3 proc. To mniej niż zakładał rząd. A co za tym idzie podwyżki emerytur będą niższe. O ile? Policzyliśmy to specjalnie dla internautów Wirtualnej Polski.

Po pierwsze nie będzie to mniej niż 70 zł. Dokładnie o tyle wzrośnie emerytura minimalna . Od marca każdy senior otrzyma co najmniej 1100 zł brutto.

Co z pozostałymi? Osoby, które mają więcej niż 2400 zł nie otrzymają już kwotowej premii od państwa. A to oznacza, że wystarczy by do swojego świadczenia dostaną dokładnie 2,86 proc. więcej. Na przykład emeryt, który dziś dostaje 2500 zł brutto (2065 zł netto) po waloryzacji dostanie 2571,5 zł. Na rękę będzie to 2123 zł, czyli o 58 zł więcej.