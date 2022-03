Waloryzacja i trzynastka. Kwietniowa emerytura zaskoczy

Przypomniała, że od 1 marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 1338,44 zł, czyli o 87,56 zł więcej. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła z kwoty 938,16 zł do 1003,83 zł – to o 65,67 zł więcej.