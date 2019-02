Waloryzacja niższa niż zakładano. A dyrektorzy w ZUS dostali spore nagrody

23,6 tys. zł dla dyrektorów i 18,6 tys. zł dla ich zastępców - to średnie nagrody roczne, które w 2018 roku otrzymali pracownicy najwyższych szczebli w Zakładzie. W sumie kosztowały one ponad 2 mln zł.

O nagrodach informuje środowy "Super Express". I zestawia kwoty nagród z ogłoszoną ostatecznie we wtorek waloryzacją rent i emerytur. A ta okazała się niższa niż wcześniej informowali przedstawiciele władzy . Emeryci są więc zawiedzeni.

Waloryzacja miała sięgnąć 3,26 proc., ostatecznie jednak wyniosła 2,86 proc. Skąd różnica? Rząd przyjął dla obliczeń zbyt optymistyczne założenia. Na wysokość waloryzacji mają wpływ dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które stanowią typowy koszyk zakupowy emerytów) i co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac z roku poprzedzającego waloryzację.

W styczniu GUS ogłosił, że inflacja emerycka wyniesie 1,8 proc. W poniedziałek poznaliśmy wzrost wynagrodzeń: 5,3 proc. To mniej niż zakładał rząd. A co za tym idzie podwyżki emerytur będą niższe. O ile? Policzyliśmy to specjalnie dla internautów Wirtualnej Polski.