Waloryzację "zje" inflacja. Będzie druga? Pomoże emerytom bardziej niż czternastka

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wzrosną równo o 7 procent. Rząd podkreśla, że to najwyższa od lat podwyżka świadczeń. I to się zgadza. Problem jednak w tym, że przy obecnym wzroście cen, seniorzy tej podwyżki nawet nie zauważą. Eksperci coraz głośniej mówią o potrzebie drugiej waloryzacji w końcówce roku. Byłoby to korzystniejsze niż pojedyncza wypłata czternastej emerytury.