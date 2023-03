Warszawa będzie miała podziemny tramwaj. Ruszył przetarg na budowę linii

Linię obsłużą tramwaje dwukierunkowe

Zaznaczył, że docelowo do stacji kolejowej dojadą tramwaje z Wilanowa. Na początku, po zbudowaniu trasy wzdłuż ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, do stacji dojadą tramwaje jadące po ulicy Grójeckiej. Następnie nowo wybudowanymi torami dojadą do podziemnego przystanku, gdzie będzie koniec trasy. W tym miejscu zostaną zbudowane tory do zmiany kierunku jazdy tramwajów.