"Zarabiam 7-8 tys.". Kierowcy mówią, czemu brakuje chętnych do pracy

Z czego składa się ta kwota? Poza wynagrodzeniem podstawowym kierowcy mogą liczyć na premie frekwencyjne i motywacyjne. Dodatkowe pieniądze można także zarobić biorąc kursy, na których brakuje kierowców. Jak słyszymy, często zdarza się to w weekendy, ze względu na to, że większość pracowników komunikacji zbiorowej woli pracować od poniedziałku do piątku. Ekstra płatne są także "nocki", za które pracodawca płaci o 20 proc. więcej względem normalnej stawki.