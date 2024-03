Warto poczekać z emeryturą. Tyle można zyskać na jej odroczeniu

W 2022 roku aż 132 tys. osób skorzystało z opcji odroczenia emerytury - to spory wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Dłuższa praca zapewnia wyższe świadczenie. A mówiąc o motywacjach do przedłużenia aktywności zawodowej, nie można nie wspomnieć również o tzw. uldze dla seniora, o której piszemy dalej.