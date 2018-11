Cebula droga jak nigdy. Ceny podskoczyły o 130 proc.

O 130 proc. wyższe są w tym roku ceny polskiej cebuli w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wszystko dlatego, że przez ciepłe lato w Europie jest jej znacznie mniej na rynku. Zyskują więc producenci znad Wisły. Ale tylko niektórzy.

Jak informuje "Puls Biznesu" , cebula to jedno z "najstabilniejszych" warzyw w Polsce. Produkcja mniej więcej co roku jest podobna, powierzchnia upraw oraz konsumpcja również. Tak samo jest też z importem oraz eksportem.

Obecnie producenci za kilogram cebuli dostają nawet 1,38 zł. Rok temu o tej samej porze cena wynosiła zaledwie 60 groszy. To może oznaczać niższą konsumpcje w kraju - zwykle jest to ok. 5,4 kg na osobę rocznie - ale producenci odbiją to sobie na eksporcie.