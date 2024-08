Wdowy dostaną zastrzyk pieniędzy. Oto wyliczenia [TABELA]

Świadczenie skrytykował też Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. - Zmiany w rencie wdowiej ograniczyły koszty fiskalne i sprawiły, że to wsparcie nie trafi do ludzi po prostu zamożnych. Ale sprawi, że część osób, które dziś otrzymuje 4000 zł emerytury, będzie dostawać 5000 zł. Chociaż, co wynika ze składek, wypracowały świadczenie w wysokości 4000 zł. Jednocześnie obok będą żyć osoby, których emerytura to dosłownie 500 złotych. I one z programu rządu nie zobaczą ani grosza - podkreślił.