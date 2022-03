Węgiel z Rosji. Dworczyk: obrzydliwy fake news opozycji

- Jeśli słyszę dzisiaj od premiera Morawieckiego, że on ma pomysł na radykalny plan i że węgiel nie będzie importowany z Rosji w maju, to ogarnia mnie niepokój, dlaczego tak długo. Dlaczego to ma być przed latem, skoro wiadomo, że teraz są ściągane te największe ilości. Czy na pewno potrzebne jest danie czasu, tym którzy się tym zajmują po to, żeby np. przepisali to na inne firmy, zarejestrowali gdzie indziej - zauważył lider PO.