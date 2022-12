Węgiel za 2 tys. zł. Do końca roku dostawy powinny trafić do wszystkich gmin

- Liczę na to, że do końca 2022 roku węgiel zostanie dostarczony do każdej gminy - poinformował w środę wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. Resort chce przyspieszyć tempo dystrybucji. Jak dodał wiceminister, do programu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach zgłosiło się 2,4 tysiąca gmin i firm dystrybuujących węgiel.