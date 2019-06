Whisky inspirowana "Grą o tron" w Lidlu. Sieć chwali się limitowaną kolekcją trunków

Niemiecka sieć rusza ze sprzedażą whisky single malt z siedmiu różnych destylarni, nawiązujących do siedmiu rodów Westeros. Od 3 czerwca można je kupić przez stronę internetową sklepu. Trzeba się spieszyć, bo sprzedaż potrwa tylko niecały miesiąc.

Co oferuje? Siedem różnych whisky single malt z etykietami i nazwami nawiązującymi do świata kultowego serialu (i książek) i rodów, które można w nim znaleźć. Za ich produkcję odpowiada brytyjski producent Diaego, a współpracowało przy niej HBO.

I tak, destylarnia Lagavulin przygotowała trunek inspirowany House Lannister, Talisker nawiązuje do House Greyjoy, Cardhu czerpie z historii House Targaryen, Royal Lochnagar to House Baratheon, Dalwhinnie reprezentuje House Stark, Clynelish czerpie z House Tyrell, a Glendullan (Singleton) inspirował się House Tully - wylicza niemiecka sieć.

Cała kolekcja ma charakter limitowany. Rezerwacja kolekcjonerskich trunków ruszyła w poniedziałek 3 czerwca i Lidl zaznacza, że potrwa maksymalnie do 1 lipca, do godziny 8.15, lub do wyczerpania zapasów. Co przy zainteresowaniu, jakie wywołał serial, wydaje się całkiem prawdopodobnym scenariuszem.