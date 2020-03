Więcej marek własnych i strategia na czasy bez niedziel handlowych. Tak to robią w Aldi

Konieczność podjęcia działań z zakresu dbałości o środowisko oraz wypracowanie zysków przy de facto sześciu dniach roboczych (handel możliwy był w zeszłym roku tylko w jedną niedzielę miesiąca) to najważniejsze wyzwania, wobec których w 2019 r. stanęła sieć Aldi.

- Sieć jako jedna z pierwszych w Polsce zadeklarowała wycofanie jaj z chowu klatkowego, a w tym roku poszła o krok dalej, komunikując wycofanie ich również ze składów produktów marki własnej do 31.12.2025. Z myślą o osobach na diecie bezglutenowej sieć zadbała też o poszerzenie asortymentu o produkty marek własnych z licencjonowanym znakiem Przekreślonego Kłosa - napisali przedstawiciele sieci w odpowiedzi na kwestionariusz przesłany przez serwis "Wiadomości Handlowe".

Sieć podjęła również szereg działań mających zmniejszyć negatywne sutki niedziel niehandlowych. Poza tymi standardowymi, czyli zachęcaniem klientów do robienia zakupów w piątki i soboty, na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach Aldi zorganizował także nietypową akcję dla pasażerów wracających z wakacji.

"Podróżnych przywitały hostessy wręczające paczki z produktami spożywczymi, z których łatwo można było przygotować śniadanie czy kolację. Celem akcji było zapewnienie pasażerom tzw. miękkiego lądowania i ułatwienie im powrotu do domu z wakacji. To także niestandardowa odpowiedź sieci na niehandlowe niedziele, które bywają szczególnie uciążliwe właśnie podczas weekendowych powrotów do domu" – czytamy w oświadczeniu firmy.