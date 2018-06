Wielka awaria Visy. Problem został już usunięty

Wielka awaria Visy - płatności kartami była niemożliwe ze względu na kłopoty techniczne firmy. Polskie banki szybko zareagowały na ten problem. W sobotę rano system został naprawiony i powinien działać normalnie.

"1 czerwca br. wystąpiły zakłócenia w działaniu systemu Visa, które dotknęły klientów w całej Europie. Naszym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania kart Visa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Wczoraj nie udało nam się zrealizować tego celu w pełni, za co przepraszamy naszych partnerów oraz – przede wszystkim - użytkowników kart Visa. Obecnie mogą już oni korzystać ze swoich kart Visa, ponieważ działanie naszego systemu powróciło niemal do poziomu wyjściowego. Zakłócenia spowodowane zostały awarią sprzętu. Nie mamy podstaw aby sądzić, że były one związane z nieuprawnionym dostępem do systemu ani działaniami prowadzonymi w złej wierze".