Wielka Brytania – coraz gorsza sytuacja na rynku pracy.

Wielka Brytania ma problem z gigantycznym spadkiem liczby pracowników z Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności obywateli nowych państw członkowskich, w tym Polski. Prawdopodobnie nachodzi koniec koniunktury na pracę na Wyspach.

Brytyjski urząd statystyczny twierdzi, że stopa bezrobocia na terenie Wielkiej Brytanii pod koniec czerwca bieżącego roku wynosiła 4%. Jest to rekordowo niski poziom po raz pierwszy od 43 lat. Tak wysokie bezrobocie zostało odnotowane ostatnio w przedziale lat 1974-1975.

Dane ONS potwierdzają, że w przeciągu ostatniego roku znacząco zmniejszyła się liczba obywateli państw członkowskich UE (z 86 tysięcy do 2,28 miliona), którzy pracują w Wielkiej Brytanii. Ogromne zmniejszenie zauważono pośród krajów, które dołączyło do Unii Europejskiej w 2004 r. Ilość pracowników z państw grupy A8 spadła do 880 tysięcy.