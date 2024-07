Wielka wyprzedaż w Biedronce. Oto lista sklepów

Sieci walczą o klientów

Sieci handlowe w ostatnim czasie stawiają na duże promocje produktów nieżywnościowych. Kilka tygodni temu sprawdziliśmy, co można znaleźć w tajemniczym koszyku w Auchan. Tam też można było zaopatrzyć się w artykuły przemysłowe, tylko w tym wypadku znaliśmy tylko cenę, a nie to, co będzie w środku. Podobna akcja miała miejsce także w marketach sieci Carrefour.