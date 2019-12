WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Wideo + 8 świętabarszczKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurgaczy to się opłacaczy to sie oplaca 38 min. temu Wielki test barszczy ze sklepu. Czy warto pójść na skróty i kupić na Wigilię "gotowca"? Święta zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi pyszne, wigilijne jedzenie. W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" przetestowaliśmy... Rozwiń Witamy przy wigilijnym stole czy t … Rozwiń Transkrypcja: Witamy przy wigilijnym stole czy to się opłaca dzisiaj świąteczny odcinek moim gościem I będziemy testować dziś Bar Wyślij sms-a Napisz które z tych gotowych barszczy je Najlepszej które się najbardziej się Zadań Będzie wraz z Spróbowanie każdego z I potem wybranie te OK W takim razie bardzo proszę Góry pływa takie Szary Charlotte Sprawa taki szary osad W przeciwieństwie do reszty Widzę że Coś pływa jakieś jakieś zioła Dla mnie pachnie Tak właśnie chciałam to samo powiedzieć że pachnie jak zupka chińska wygląda Ten kolory tak na początek Inne wyróżnia się Jest taki Ale nie czuć aż tak bardzo tych przypraw w sensie taka słodka woda trochę tak jakby Że zamiast 10 wpadnie 20 osób i trzeba było masę wody do Jesteś mało buraka w buraku jest taki że zawsze jak się pije Spożywa To się człowieku ty Wigilia biała bluzeczka i tą sprawę więc na mnie jak masz taką rurę No to lepiej wyjdzie Chyba nie No na pewno lepiej Może w ogóle się nie wchłania nawet wtedy jest Przejdźmy do drugiej próbki Rzeczywiście taka bardziej krwista barwa nie nie przypraw Coś bardziej buraki Buraczek Nie ma przypraw to jest po prostu kwaśna woda No i to jest kompletnie inny smak niż to nie no Czy jest w ogóle inna potrawa Barszczu które robimy Sami Pimpuś twój warstw Twój walczy pomoc I zobaczymy ostatnią kropkę numer 3 No tutaj kolory Bardzo zachęcającą To jest nawet osad ale tak jak mówiłem nigdzie nie ma tych plam No No nie jest I nie pa Dokładnie ale zdecydowanie więcej to się dzieje w smaku niby gdzieś Smak jest tak W pierwszym odczuciu intensywny Ale po chwili jednak Coś taką Na pewno coś to jakiś aromat taki Włoszczyzny to spoko jak barszcz który robił Kto nigdy nie robi Tomo Musisz wybrać którąś z tych Po którą biegniesz do Środka Ten ja uważam że to jest tak najbardziej wypośrodkować One Pomiędzy wyglądem Tak się składa że był u nas Mikołaj przyniósł barszcz pod choinkę przyniósł nam prezenty Tak Dlatego dał nam barszcz zamiast Paweł Ile kosztuje taki karp Myślę że może kosztować coś koło 10 zł Nie wiem bogaty Mikołaj 9.90 Przypuszczam że 10 zł 620 6 O matko no to tak No to Rewal To biorę Kiedy się zrobiłam na Wigilię Tej marki I nic chyba nie zachęcam To jest bardzo fajna cena bardzo opłaca Twoim zdaniem on Tak ja bym zapłaciła tyle Moim zdaniem się opłaca biorąc pod uwagę że Krakus jest od 3 zł droższy moim zdaniem Nie Moim zdaniem też opłaca ten Przypomina prawdziwy Dobre i smaczne Krakus nie do końca się opłaca tutaj mamy lepszy Też odrobinę więcej tego barszczu dla mnie który nie jest miłości w ogóle bar