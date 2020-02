WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 5 kawaKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurga 01-02-2020 (16:33) Wielki test kaw rozpuszczalnych. Marki własne dyskontów vs popularni producenci Czy da się odróżnić tylko po smaku, kawę z dyskontu, od tej popularnego producenta? W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" przyszedł czas... Rozwiń Okazuje się że ponad 80% Przyznaję … Rozwiń Transkrypcja: Okazuje się że ponad 80% Przyznaję się do picia kawy przynajmniej raz Ponad połowa z Nadal pije najchętniej kawę Tak zwaną zalewajk Albo kawę rozpuszczalną Te wszystkie statystyki o których mówi a Kinga są jak najbardziej prawdziwe słuszne inny się w niej wpisujemy ponieważ też jesteśmy k Tak bar Mazak tylko i wyłącznie Gdzie się zaczyna po pierwszej kawie ale tutaj dwie marki dyskontowe i dwie bardzo Każda jest zalana Odpowiednio taką samą ilość Wody to jest tyle samo kawy rozpuszczalnej więcej jest to taka fajna miara dla nas do oporu Która kawa rozpuszczalna twoim zdaniem jest Rozpoczynamy od tej strony jak kompot z suszu Na Wigilię Test z Ten obcy Nie Taka Ta nawet na tle rozpuszczalnych które p Blado takie kolor No to w porządku Tak ale nie wykręca twarzy Mamusia to bardzo ważne Okej dobra przejdźmy do kolejnej próbki Tak jakby mi ktoś przyjechał po po Dobra Naprawdę to nie chcą moje smaki Nie no fajna jest Właśnie taki głęboki Ostra w smaku ale to nie jest intensywność kawy tylko trochę tak intensywność chemia i Przepalona dobra rozpuszczalna kawa Reakcja chemiczna To jest zdecydowanie bardziej Agresywna w smak Moim zdaniem taka mała bardzo dobry początek ale ten finishing jest zbyt ostry Aggressive To mnie to taniej Nie nie nie Okej to zgodne jest już chyba nie Tam się Rush to jest Podoba Mi smakuje bardziej kawa zbożowa Łagodna piankowata Czasem w ekspresie Lubisz kawę to czasem zbiera się taka woda którą trzeba wylać tego plastikowego czego Tak i to smakuje tak jak tam to wygląda jak te brudy odrzuty z ekspresu tak trochę tak to smakuje Bardzo sposób rozcięto na smakuje Dla mnie Gorzej od tej nie będzie intensywność doznań nie Nowe Sport To jest 10 na 10 a to jest minus 500 Ostatnia bez pianki Też nie ma w ogóle już napiszesz a tamta w porównaniu z tobą miała jeszcze Romantic tam w ogóle nie pachnie Kawa z miodem Wódka kawa A za kim jestem Tak Weź mi podstawia topo To nawet nie wiem Bardzo delikatna przyjemna Aksamitna nie tak jak druga próbka która była bardzo ostra i h Jak Tak Woda Która Jak chcesz zaprosić koleżankę Na kawkę Nie chcesz się kiedy podać na stół No to właśnie jadę Firanki to myślę że tak będzie Słuchaj tam dzisiaj Pokazuje co mamy do wyboru Sama spróbuj jeszcze przy porządku Opakowania i producenta do kawy Moim Ciekawa która wygrywa mój ranking kawusi Biedronkowa O tym nigdy nie słyszałem więc Dodaj najgorsze Gadu Kurcze nie wiem Warszawa Markowa Biedronki Cafe Dor Biedronka Mi się wydaje że to Zostało mi tylko tobie cud A ta taka najbardziej gryząca to Nescafe mi kiedyś Ale nie daję sobie ręki Zasugeruje się twoim opisem że porządna firma A to było jednak trochę lepszy niż to by było fatalne czekam na prowizję tak na pieniądze I myślę że to będzie To ustawienie ta kawa Znajduje się w Anatomia Intensywna z Lidla Jest tutaj a Nescafe jest na końcu jacobsa Jaką tą kawę najlepszą smaku Powiedz mi ile twoim zdaniem tak Kosztuje ile byś za nią Zatoki Czas na to że trochę Nie wypije No ja bym dała 7 No moja droga znowu 0 punktów niestety 23.9 One wszystkie mają tą samą gramaturę więc to możemy akolita nie Kupuję Skoro udały że kawa bellarom Ile twoim zdaniem kosztuje 25 zł Bardzo dobra wiadomość bo w tej cenie kupiłbyś dwa opakowania super prawdę 1299 Zapłaciliśmy za Czy twoim zdaniem ta którą wybrałaś się OK Nie Ze zdawaniem zdecydowanie Biedronka 1295 Tyle ile w starbucksie to zobaczysz za 1K Ale nie daje Bar Ja uważam że tak naprawdę między Trzema kołami nie było aż tak dużej różni Te dwie rzeczywiście też najbardziej mi smakowały taka warowni się opłaca tylko ze względu na Cena do jakości i objętości tej kawy bo to mamy dwie Gram w kawę W tym opakowaniu za niecałe 13 zł bez jednego gra Bardzo dobra Patrząc na to ile kosztują Jacobs To mimo że ta różnica nie były takie duże to jednak myślę że chyba był najsmaczniej Więc Mimo że różnica w Jest po To