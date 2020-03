WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Wideo + 7 parówkiKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurgaczy to się opłacaczy to sie oplaca 1 godzinę temu Wielki test parówek. Jednej nie mogli przełknąć Czym różni się tania parówka, od drogiej? Na to pytanie odpowiemy w najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?". Prowadzący wraz z gośćmi, spróbowali... Rozwiń dzisiaj pogadamy Testujemy mam wra … Rozwiń Transkrypcja: dzisiaj pogadamy Testujemy mam wrażenie jedno z ulubionych dań dziecięcych ale też taką opcję chyba bardzo popularną 4 parówki różnych producentów i będziemy zbierać najlepszą przetestujemy te które są najbardziej popularne w Polsce które można kupić w największej liczbie sklepów może do próby parówka parówka parówka ja czuję że to jest mięso dużo mięsa taka w miarę delikatna w smaku bardzo okej jak taka Ojejku to konsystencja w ogóle nie robimy strasznie miękka ta parówa powinno się trochę jak jak taka miękka żelka ten zapach tak taka spocona parówa albo że o Jezus Dlaczego nie południa karmy dla psów w takiej rozumiesz takim flaku co kupujesz żeby było więcej i tani nie jest to dobre w ogóle nie smakuje jak parówka to smakuje jak jakieś takie prze mielone 1000 razy mięso No tak ale nie dałabym swoim Gdzie są na pewno ani swojej rodzinie Dobra pewnie że tak mówi się że jest tak dobre że Rozpływa się w ustach i ta parówka trochę się rozpływa Mustak Ale nie dlatego że jest dobra tylko chyba raczej chodzi o tutaj obróbkę tego mięsa dalej tak to jest bardzo mi odmiana po tym co był tutaj że może mieć sporo do mieszkania drobiu bo jest słodka nie jest aż tak słona Jak jedynka ja czuję że ona ma mniej mięsa i dlatego że jest taka bardziej miękka i również w porównaniu z jedynką wiele lepsza ujdzie w tłoku da się zjeść da się zjeść plus bardzo przyzwoita na pewno jest taka bardziej twarda to wydaje się że podobnie jak ta pierwsza Machy No popatrz czy jak to mięso się świeci to jest pewnie jakiś po prostu że się z nim do pił do was się nie ma się do czego przyczepić kartę twarda Taka Sucha 8 bez smaku Dobra uczciwa parówka Klaudia moja droga którą poczęstowała w Świętego Piotra wchodząc do bram nieba Która jest najlepsza która na gaz tata trójeczka postawiona skrajności pierwsza i czwarta Ale która lepsza musi wybrać jedną Jedyneczka Kraina wędlin z Biedronki to będzie to proszę nie może Zawsze się tego co mi się wydaje najprostsze z szynki z Lidla o nie To teraz muszę zmienić chyba zdanie jednak to bym dopasowała parówki co miałabym to zdecydować pod względem smaku to bym mu powiedziała że to będzie ta z Biedronki Berlinki położyłabym nad numer 3 lub 4 i tutaj będę się kierować mocą 4 będzie Berlinka one są zawsze coś takie w reklamach wiesz ładne wygrzane czy najlepsze z Lidla tak by wychodziło grób artyleria co ty mi dałeś Everybody seen this a kiedy that drugi skład po prostu oczywiście Prawidłowo dobrze Też wytypowała się faworyta czyli to są parówki z Lidla ale trzeba wymienić A widzisz Mówiłam że waham się czy to czy to tyle tak dokładnie czyli drugie najlepsze w smaku które wybrałaś to jest też Biedronka tak dużo mówić motyw parówkach więc możesz być o tym szybko na skład co tutaj mamy z kurczaka indyka tak trochę mnie poniosło na skórki drobiowe Ale jesteś wieprzowina skórki wieprzowe tłuszcz wieprzowy 5% skrobia modyfikowana sól kasza manna zawiera gluten dzieci poniżej 5 roku życia i kobiety w ciąży i nawet chyba karmiące i nie powinny spożywać ile byś zapłaciła za te parówki zapłaciłabym 7 zł to byś nie dała 7 zł to tak powiedziałam a kosztują 499 Opacz i wybrałaś Berlinki one są najsławniejsze Jaką część i najładniejsza ile twoim zdaniem kosztuje jedno opakowanie pewnie jakieś 499 niewiele mniej bo 459 49 to jest cena za to i za to opakowanie waży 50 gram a 250 g tych parówek to złoto 85 przed moim zdaniem te parówki opłaca się kupić Myślę że się opłaca ochotę na parówki to jak najbardziej cenę znając smak czy to się opłaca Opłaca się No jeśli chodzi o wszystkie te parówki No to te były najsmaczniejsze to się opłaca zresztą bardzo podobnie jak te parówki z Biedronki mają bardzo dobry skład Bardzo dobrze smakują i to jest chyba takie potwierdzenie że nie zawsze kupowanie od tego najbardziej znanego producenta Czasami po prostu trzeba czytać etykietę a nie kierować się tym jaki jest lokaty Moim zdaniem również się opłaca bardzo dobry smak jeszcze lepsze cena niż tych które mają równie dobry skład z Biedronki jest dla więc opłaca się jak najbardziej