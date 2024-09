Duży zakład w Olsztynie zwolni całą załogę. "Nie mamy siły ani nadziei"

PKP CargoTabor to spółka zajmująca się serwisowaniem wagonów i lokomotyw. Obecne władze spółki oceniają, że fatalna sytuacja finansowa przewoźnika (ok. 5 mld zł na minusie) wynika m.in. z decyzji węglowej rządu Mateusza Morawieckiego, na mocy której zaprzęgnięto PKP Cargo do wożenia węgla w pierwszym roku wojny w Ukrainie. W efekcie firma straciła prywatne zlecenia i część rynku.