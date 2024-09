Urlop dla powodzian. Tłumaczymy, jaką pensję dostaną pracownicy

Nowe zasady, w tym prawo do urlopu dla powodzian, obowiązują od 17 września 2024 r.

Za 10 dni nieobecności pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie minimalne (jeśli pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za ten czas lub innej formy rekompensaty utraconego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów).

Co to oznacza w praktyce? W celu obliczenia wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w związku z powodzią należy podzielić wysokość minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.