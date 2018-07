Wiemy już, ile będzie kosztował turystyczny lot w kosmos statkiem Bezosa

Wysyłać w kosmos turystów chcą m.in. Richard Branson, Elon Musk czy Jeff Bezos. Ten ostatni właśnie ujawnił cenę takiej przyjemności. Pierwsze loty już w przyszłym roku.



Taki będzie koszt miejsca na statku New Shepard należącym do firmy Blue Origin. Założył ją miliarder Jeff Bezos . Dorobił się on fortuny na sklepie internetowym Amazon. W krótkim czasie marka ta stała się niemal synonimem internetowego handlu.

Można zresztą powiedzieć, że angażowanie się w biznes kosmiczny to popularny trend wśród miliarderów. Podobne ambicje mają bowiem Branson ze swoim Virgin Galactic i Musk ze SpaceX. Wizja tego ostatniego sięga zresztą najdalej. W ciągu kilku lat chce on wysłać człowieka na Marsa a docelowo założyć na tej planecie kolonię. Na razie jednak zadowala się m.in. dostawami zaopatrzenia na Międzynarodową Stację Kosmiczną . Powstała baza kosmiczna w Pile

New Shepard to statek autonomiczny, tj. bez pilota na pokładzie. Na pokład może zabrać do sześciu pasażerów. Zabierze ich na wysokość 100 km nad Ziemia. Będzie to więc lot suborbitalny. Lecz to wystarczy, aby kosmiczni turyści przez kilka minut doświadczyli stanu nieważkości i dostrzegli krzywiznę Ziemi. Po tym czasie statek powróci, a wyląduje bezpiecznie dzięki spadochroną.