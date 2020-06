Wierni oglądali msze przed telewizorem. Przez obostrzenia przychody z tacy mocno spadły

Ponad 70 proc. stałych przychodów straciła parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku w ciągu nieco ponad miesiąca, w którym obowiązywał rygorystyczny limit liczby wiernych w kościołach. Ze słów jej proboszcza ks. Adama Kaliny, którego wypowiedź przywołuje "Gazeta Wyborcza", wynika, że normalnie miesięczne wpływy wyniosłyby ok. 30 tys. zł.

O takich przychodach z tacy mogą pomarzyć mniejsze parafie. Jak dodaje "Gazeta Wyborcza", w niektórych taca w niedzielę z wszystkich mszy spadła nawet do 100 zł.

- Prąd, wystrój i wiele innych potrzeb. To wszystko kosztuje. I to nie ksiądz jest właścicielem kościoła, tylko wierni, to jest ich dom - powiedział Gazecie Wyborczej kapłan z parafii św. Wojciecha w Ostrołęce. Dodał, że ludzie oddolnie zaczęli zbierać pieniądze i ofiarność była duża.