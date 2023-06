WIRON a zmiany w ofertach banków

Nadchodząca zamiana WIBOR na WIRON to wynik podążania Polski za międzynarodowymi trendami w zakresie preferowania wskaźników referencyjnych opartych o depozyty jednodniowe. W tych terminach liczba zawieranych transakcji jest zazwyczaj największa. WIRON to nowy indeks, który może być stosowany m.in. do określenia wysokości oprocentowania kredytów, pożyczek czy pomiaru wyniku funduszy inwestycyjnych. Co to oznacza dla klientów banków? Kiedy można się spodziewać zmian?