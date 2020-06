Wizz Air wznowił loty do Wielkiej Brytanii. Przekonuje, że nie narusza przepisów

Choć obowiązuje zakaz lotów do Wielkiej Brytanii, Wizz Air ma w ofercie loty do Luton w Anglii. Przewoźnik przekonuje, że nie narusza prawa, bo na loty do Wielkiej Brytanii - po spełnieniu pewnych warunków - zezwolił Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W niedzielę 28 czerwca po kilkunastotygodniowej przerwie odleciał pierwszy samolot ze Śląska do Wielkiej Brytanii (Pixabay)