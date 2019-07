Wizz Airem bliżej z Olsztyna do Bremy? Przewoźnicy biją się o Mazury

Węgierski przewoźnik chce częściej latać do Niemiec. Linie panują uruchomić nowe połączenie do Bremy. O palmę pierwszeństwa na lotnisku Olsztyn Szymany bije się też Ryanair.

Samoloty Wizz Aira transportują już pasażerów z Olsztyna do Dortmundu. (Shutterstock.com)

Informacja o starcie nowego połączenia zostanie ogłoszona we wtorek 2 lipca podczas wspólnej konferencji Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli Wizz Aira. Węgierski przewoźnik jest zainteresowany kolejnym kierunkiem niemieckim. Tym razem będzie to Brema.

Przewoźnicy dostrzegli potencjał w lotach z Warmii i Mazur do Niemiec. Samoloty Wizz Aira transportują już pasażerów z Olsztyna do Dortmundu. Sukcesów na tym kierunku pozazdrościł Węgrom Ryanair. Firma pochwaliła się, że jesienią uruchomi loty do Kolonii.

W ubiegłym roku najwięcej pasażerów – ponad 48 tys. – wyleciało z Szyman do Londyn Stansted. Tę trasę obsługuje Ryanair. Jednak łącznie najwięcej pasażerów obsłużył Wizz AirAir. A to dlatego, że obsługiwał dwie popularne trasy z Szyman: na lotnisko Londyn Luton – 40 tys. pasażerów i do Dortmundu – prawie 21 tys. pasażerów.

Przed rokiem w Szymanach zostało obsłużonych 121 tys. pasażerów. Był to wzrost o 15 proc. w stosunku do ruchu w 2017 r. Obecnie z lotniska w Szymanach, poza dwoma lotniskami w Londynie i Dortmundem oraz Burgas, można też latać do Krakowa i Lwowa.

