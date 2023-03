Władze Chin otwierają granice dla turystów po raz pierwszy od 2020 roku

Chińskie MSZ ogłosiło we wtorek, że wznowione zostaną programy ruchu bezwizowego na niektórych obszarach, gdzie obowiązywały one przed pandemią. Dotyczy to między innymi wycieczkowców zawijających do portu w Szanghaju, a także tropikalnej wyspy Hajnan, która cieszyła się dużą popularnością szczególnie wśród turystów z Rosji.