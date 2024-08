Władze Sycylii chcą wprowadzić zakaz. Poszło o mafijne pamiątki

Co Polacy przywożą z wakacji?

Turyści, którzy chcą zabrać fragment zakątku świata do domu, muszą pamiętać o kilku zasadach. W połowie wakacji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przypomniała, że przywóz do UE oraz wywóz z UE okazów chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES) jest zabroniony bez odpowiednich zezwoleń i świadectw. Brak takich dokumentów prowadzi do konfiskaty okazów i grozi karą więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat.