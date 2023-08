Włamał się do kiosku. Ukradł nietypową kolekcję

Wartość poniesionych strat na szkodę właściciela kiosku wyniosła prawie 650 złotych, z czego ponad 200 złotych to wartość widokówek. Mieszkańcowi Stargardu grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policja nie informuje, jakie uwiecznione na widokówkach atrakcje Wrześni najbardziej przypadły włamywaczowi do gustu.