Właściciel Biedronki pochwalił się gigantycznymi zyskami. To był mocny początek roku

Ambitne plany

CAPEX Jeronimo Martins w pierwszym kwartale wyniósł 99 mln euro wobec 78 mln euro przed rokiem. Portugalska grupa podtrzymała prognozy dotyczące 2022 roku, zaprezentowane w marcu. Spółka zakładała wówczas, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 850 mln euro. Według planów na ten rok, nakreślonych w marcu, Biedronka zakłada otwarcie ok. 130 sklepów Biedronka i nowego centrum dystrybucyjnego (do którego szuka pracowników) oraz przeprowadzenie modernizacji ok. 350 placówek.