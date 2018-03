Właściciel sklepu wymyślił, jak obejść zakaz handlu. „Teraz otwieram nawet w niedzielę”

Jarosław Trzaska (szef rodzinnej spółki) powiesił na sklepowych ścianach dzieła lokalnych twórców. - To nasza odpowiedź na pomysł zakazu handlu w niedzielę - mówi Wirtualnej Polsce. Dzięki takiej strategi, w ostatnią niedzielę jego sklepy były już otwarte.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele wywołała niemałe zamieszanie. Wielu przedsiębiorców robi teraz co może, by obejść te przepisy i handlować tak, jak do tej pory - 7 dni w tygodniu. Jednym z nich jest Jarosław Trzaska, współwłaściciel sklepów w Zalesiu Dolnym, Złotokłosie i Prażmowie.

"Pracownicy chcieli mieć możliwość zarobienia pieniędzy"

- Oczywiście analizowaliśmy to dokładnie od strony prawnej. Uznaliśmy, że wymaga to od nas rozszerzenia działalności o odpowiednie zapisy PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności - red.). Musiało dojść do spotkania wspólników. Podpisaliśmy odpowiednie akty i złożyliśmy je do KRS (Krajowej Rady Sądownictwa - red.). Chodziło o to, aby nasze rozwiązanie miało pełną podstawę, więc moim zdaniem działamy teraz zgodnie z prawem - ocenia Trzaska.