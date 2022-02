Właścicielka restauracji ma dość. "To nie śniło mi się w najgorszym horrorze"

Właścicielka restauracji pokazała rachunek za gaz

Właścicielka restauracji zauważa, że "to, co dzieje się teraz, to powtórka z historii". "Tylko tym razem, nie są likwidowane PGR-y, a firmy rodzinne, mikro i mali przedsiębiorcy, którzy są w Polsce siłą napędową" - podkreśla.