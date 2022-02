PGNiG wysyła zdumiewające faktury. Kolejni klienci zaskoczeni skalą podwyżek

Jak to możliwe? Niestety, tutaj również wszystko jest zgodne z zapowiedziami, a kluczowe jest stwierdzenie, że dotyczyły one średnich cen. To oznacza, że dla poszczególnych użytkowników mogą być one inne. Money.pl nazywa to "logiką cen gazu". Jak wyjaśniła serwisowi Katarzyna Kołodziejska z firmy Rachuneo, ze wszystkich składowych rachunku najbardziej w styczniu wzrósł koszt zużycia gazu. Jeśli zużywamy dużo gazu, to i dotknie nas wyższa podwyżka.