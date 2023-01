Włoskie rodziny ledwo wiążą koniec z końcem. Budżety ratują dziadkowie

- Dziadkowie są siłą i dlatego kluczowe znaczenie ma zachowanie i krzewienie tej solidarności międzypokoleniowej - stwierdziła minister do spraw rodziny Eugenia Roccella. - Trzeba zrozumieć - dodała - że tak zwany trzeci wiek to nie czas na to, by się zamknąć w domu, ale by poszerzyć swoje zdolności i pasje.