Żyją w bogatym kraju, nie stać ich na warzywa i owoce. "Cały tydzień jedzą naleśniki"

Inflacja galopuje

Przypomnijmy, inflacja w Holandii sięgnęła w październiku 16,8 proc. Ceny żywności wzrosły w ujęciu rocznym w październiku więcej niż we wrześniu. W październiku żywność była średnio o 11,5 proc. droższa, we wrześniu było to jeszcze 10,5 proc. Natomiast energia, w tym paliwa silnikowe, była w październiku o 99,8 proc. droższa niż w październiku ubiegłego roku.