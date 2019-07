Wniosek o "500 plus" na pierwsze dziecko online. Gdzie złożyć i w jakim terminie?

Od poniedziałku istnieje możliwość złożenia wniosku o "500 plus". Pierwszego dnia złożono ich około 700 tys. W efekcie takiego zainteresowania w poniedziałek padły systemy nie tylko bankowe, ale i rządowy serwis Empatia.

"500 plus" po nowemu. Wniosek online już od 1 lipca

W maju nowelizacja ustawy dotycząca programu "500 plus" została podpisana przez prezydenta. Obecnie świadczenie obejmuje także pierwsze dziecko, a nie jak do tej pory jedynie drugie i kolejne.

Od rana spływały do nas, za pośrednictwem platformy kontaktowej dziejsie.wp.pl, informacje od rodziców, którzy w ogóle nie mogli zalogować się do swojego konta w serwisie empatia.mpips.gov.pl albo do specjalnej zakładki w bankowości elektronicznej. Niektórym udało się zalogować i rozpocząć proces rejestracji dziecka, ale system zawiesił się.

"500 plus" po nowemu. Wniosek online - gdzie złożyć?

- Program "500+" zrewolucjonizował życie polskiego społeczeństwa. Jeśli spojrzymy na statystyki dot. ubóstwa, to zobaczymy, że spadło o 90 proc. To nie jest jałmużna, to jest udział państwa w wychowaniu dzieci, które są dobrem narodowym - zachwalał program "500 plus" w połowie maja prezydent Andrzej Duda.