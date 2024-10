Wojciech Szczęsny sprzedaje samochód. Podał cenę

Majątek rodziny Szczęsnych

Wojciech Szczęsny i jego żona - Marina Łuczenko-Szczęsna - inwestują swoje środki głównie w nieruchomości. Luksusowy apartament z tarasem zlokalizowany we Włoszech oraz mieszkanie i dom w pobliżu Warszawy to tylko część ich portfela inwestycyjnego. Nadal trwa budowa ich posiadłości w centrum stolicy. Co więcej, posiadają także willę w Marbelli z widokiem na Morze Śródziemne, co zostało potwierdzone przez "Eskę" w czerwcu.